KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans başvurularının 3 Mayıs tarihi itibarıyla başlamasının ardından, gözler KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, "KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı? 2024 KPSS lise ve ön lisans sınavı ne zaman?" İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...