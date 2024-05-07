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        Haberler Gündem KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri: KPSS lise ve ön lisans başvuruları başladı mı?

        KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı? 2024 KPSS lise ve ön lisans sınavı ne zaman?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının başlamasının ardından, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İki yılda bir düzenlenen KPSS lise ve ön lisans sınavları ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında uygulanmaktadır. Memur olma adına çalışmalarına hız veren adaylar, KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. İşte 2024 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvurularının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 00:45 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:47
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        • 1

          KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans başvurularının 3 Mayıs tarihi itibarıyla başlamasının ardından, gözler KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, "KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı? 2024 KPSS lise ve ön lisans sınavı ne zaman?" İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSAN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

          KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.

        • 3

          KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yapılarak başvuru işlemleri yapılabiliyor. Adaylar başvuru sürecinde sınava katılmak istedikleri il vb. seçenekleri belirleyebilecek. Girilecek oturum belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılarak KPSS başvurusu tamamlanacak.

        • 4

          KPSS 2024 SINAV TARİHLERİ

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

          Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

        • 5

          KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

          KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

        • 6

          KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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