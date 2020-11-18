Elektronik ortamda yapılacak olan Yabancı Dil Tespit Sınavı için başvurular başladı. ÖSYM, e-YDS 2020/13 İngilizce başvurularının başladığını duyurdu. e-YDS 2020 sınavlarının sonuncusu olan e-YDS başvuru nasıl yapılır? İşte, 2020/13 İngilizce başvuru kılavuzu... e-YDS 2020/13 İngilizce başvuru yap

E-YDS 2020/13 İNGİLİZCE BAŞVURULARI BAŞLADI

e-YDS 2020/13 İngilizce alanında, 19 Aralık 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 18 Kasım 2020 – 10 Aralık 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 18 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

E-YDS 2020/13 İNGİLİZCE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-YDS 2020/13 İNGİLİZCE SINAV NEREDE VE KONTENJAN NE?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

2020 E-YDS BAŞVURU KILAVUZU

2020 E-YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ