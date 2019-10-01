01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaz aylarında aldığımız güneş ışınlarının zararlarından korunabilmek için E vitaminine ihtiyaç duyarız. Ayrıca E vitamininin yeterli kadar alınmaması; damar tıkanıklığı, kalp krizi, bel ve bacak ağrısı, göğüs ağrısı gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Ayrıca prostat kanseri, Alzheimer, pankreas ve kolon kanserlerinde oluşma riskini artırdığını söyleyebiliriz.
E vitamini hemen her besinde bulunduğundan dolayı, genel olarak E vitamini eksikliği sık rastlanan bir durum değildir. Ancak yine de bazı durumlarda E vitamini eksikliği oluşabiliyor. Bazı ilaçlar kullanılırken, bazı genetik yoldan geçen hastalıklarda, vitaminlerin emilimini önleyen sindirim sistemi hastalıklarında E vitamini eksikliği görülebilmektedir.
E Vitamini en fazla bitkisel yağlarda bulunur, ayrıca fındık, fıstık gibi bazı kuruyemişlerde de E vitamini oranı oldukça yüksektir. Yeşil yapraklı sebzeler ve kahvaltılık tahıllar da E vitamini açısından zengin besinlerdir. Diğer E vitamini içeren gıdalar şunlardır; Badem, Pazı, ay çekirdeği, karalahana, ıspanak, kuşkonmaz, toz acı biber, sarımsak, yer fıstığı, buğday tohumu yağı, fındık yağı, badem yağı, aspir yağı, pirinç kepeği yağı, keten tohumu yağı, kanola yağı, oregano, köri, fesleğen, soya yağı, havuç, brüksel lahanası, dolmalık biber, domates, papaya, ve toz zencefildir.
E vitamini beslenme veya hastalıklar nedeniyle yeteri kadar alınmadığında bazı hastalıkların oluşmasını sağlar.
Astım, göğüs anjini, meme kanseri, diyabet hastalığı, epilepsi, gut, graves hastalığı, bağırsak hastalığı, ateroskleroz, akne, alzemier, menopoz, migren, bazı kanser türleri, perkinson, ülser, damar hastalıkları, migren ve erkeklerde kısırlık bunlardan bazılarıdır.
E Vitamini Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?
Vücudun E vitaminin eksikliğini alarm verdiği ilk yer cildimizdir. Cildin soluk olması, daha sık güneş lekelerinin ortaya çıkması ve kırışıklıkların artması E vitamini eksikliğinin en belirgin göstergesidir. Her kişi için aynı olmayan diğer belirtiler, karıncalanma, ellerde, ayaklarda oluşan ağrılar olarak da belirti gösterebilir.
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