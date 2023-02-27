HABERTURK.COM

E Tipi Cezaevi Nedir?

Öncelikle E tipi cezaevlerinin 500 kişilik bir kapasitesi bulunmakta olduğu bilinmektedir. Cezaevi içerisinde kadın ve erkek koğuşlarının birbirinden ayrı olduğu gözlemlenmektedir. Kapasite cezaevinin büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. O da tiplerinde de değişkenlik bulunmaktadır. Küçük oda tipleri bulunmaktadır ancak mahkum sayısına bağlı olarak büyük oda tiplerinin de bulunmakta olduğu söylenebilmektedir. Odaların 2, 4, 6, 8, 10 kişilik olarak ayrıldığı görülmektedir. Bununla birlikte koğuşları koğuşlardan ayırmakta olan özellikler de bulunmaktadır.

Tek kişilik oda sistemi mevcuttur ve odalarda havalandırma bulunmaktadır. Havalandırma sistemi ile birlikte koğuşların temiz ve hijyenik olmasına olanak sağlanmaktadır. Mahkumlar belirli zamanlarda yakınları ile iletişime geçebilmektedir. Aynı zamanda belirli aralıklar ile temizlik te yapılmaktadır. Çamaşırhane, mescit ve berber gibi imkanların da bulunmakta olduğu gözlemlenmektedir. Cezaevinin içerisinde dışarı çıkılmadan yapılabilecek etkinlikler bulunmaktadır.

E Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Yüksek kapasiteli bir cezaevi olan E tipi cezaevinin büyükşehirlerde yer almakta olduğu bilinmektedir. Oldukça fazla mahkumu bulundurmakta olan bu cezaevinde genellikle daha ağır suçlar işlemekte olan kişilerin yatmakta olduğu bilinmektedir. Ağır ve telafi edilemeyecek olan suçlular E tipi cezaevine gönderilmektedir. Genel olarak bakıldığında bu cezaevlerinin tehlikeli olarak nitelendiği söylenmektedir. Aynı zamanda bu cezaevlerinin yüksek güvenlik önlemlerine sahip olduğu da bilinmektedir. E tipi cezaevinde kimler yatar sorusu kısaca bu şekilde cevaplanabilmektedir.

E Tipi Cezaevi Hangi Suçluları Kapsar?

Bu tip cezaevlerinde daha ağır suçlara sahip olan kişilerin bulunmakta olduğu bilinmektedir. Genellikle taciz, terör, cinayet gibi suçlara sahip olan mahkumların bu tip cezaevlerine getirilmekte olduğu ve yüksek güvenlikli olan bu cezaevinde cezasını sürdürmekte olduğu bilinmektedir. Çeşitli cezalardan dolayı burada bulunmakta olan kişilerin cezaları daha ağır suçlar nedeni ile verildiğinden dolayı tehlikeli bir cezaevi olduğu söylenebilmektedir.

E Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

İnsanlar tarafından merak edilen sorulardan bir tanesinin de E tipi cezaevine hangi suçtan girerler olduğu bilinmektedir. Öncelikle bu cezaevlerinin yüksek bir kapasiteye sahip oldukları bilinmektedir. Yüksek kapasiteli bu cezaevleri büyükşehirlerde bulunmaktadır ve genellikle ağır suçlar işleyen ve ağır cezalar alan kişiler buralara sevk edilmektedir. Özellikle tecavüz, cinayet ve terör gibi suçlara sahip olan kişilerin buralarda bulundurulmakta oldukları gözlemlenmektedir. Daha ağır suçlara sahip olan kişiler bulunduğundan dolayı da yüksek bir güvenliğe sahip olduğu bilinmektedir.

Kasti cinayet işleyenler ve bununla birlikte tecavüzde bulunan kişilerin buralara getirildiği bilinmektedir. Ceza süreleri ise işlenen suçun detaylarına bağlı olarak hâkim tarafından belirlenmektedir. Ardından mahkumlar E tipi cezaevine sevk edilmektedir. Genel olarak burada bulunan mahkumlar bu şekilde tanımlanmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos