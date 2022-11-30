'E-ticaret yasası KOBİ'lere ilave maliyetler getirebilir'

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Yıl başında yürürlüğe girecek Yeni E-Ticaret Kanunu'nun fiyat artışına neden olacağı öngörülüyor. Habertürk TV yayınına katılan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek e-ticaret yasasının KOBİ'lere ilave maliyetler getirebileceğini söyledi.

Yasayla pazar yerlerine lisans alma ve yenileme yükümlülüğü getirildiğini kaydeden Öncel şöyle konuştu: ''Pazar yerlerinin ödeyeceği lisans bedelleri bir maliyet oluşturacak. Ayrıca cirolarının belirli bir oranında olacağı için reklamlarına da kısıtlama gelecek. Reklam maliyetlerinde de önemli artışlar meydana gelecek.''

'KOMİSYON ORANLARI ARTABİLİR'

Cirolardaki azalmanın komisyon oranlarını arttırmasını beklediklerini belirten Öncel ''E-ticaret çok demokratik bir ortam. Mikro girişimciler ürünlerini çok rahatlıkla, pazara, pazaryerleri vasıtasıyla sunuyorlar ve duyurabiliyorlar. Ama şimdi bu komisyon oranları arttığı zaman küçük tedarikçiler, küçük üreticiler, mikro aile işletmeleri bundan nasıl etkilenecek onu bilemiyoruz. Onu da beraber göreceğiz.'' ifadesini kullandı.

Yasayla reklamların geleneksel mecralardan sosyal medyaya kayacağının ve reklam maliyetlerinin artacağını öngören Öncel şöyle konuştu: ''Pazar yerleri cirolarının belirli bir oranında yapabildikleri için olacağı için reklamlarını da kısıtlama gelecek. Sosyal medyada reklam yapacaklar ve dolayısıyla da reklam maliyetlerinde de önemli artışlar meydana gelecek. Reklam maliyetlerindeki artış ve lisans bedelleri de aslında tüketiciye yansıyacak.''

'ÖNCEKİ GİBİ İNDİRİMLER YAPAMAYIZ'

Yasa yürürlüğe girdiğinde indirimlerin de düzenleneceğini kaydeden Öncel ''Artan maliyetler zaten bizim bundan önceki gibi yüzde 60 + 30, 70 + 20 gibi indirimler yapamayacağımızı gösteriyor. '' dedi.

'KÜÇÜLME OLABİLİR'

Düzenlemenin yurt dışı pazarlara açılma açılma avantajı getirdiğini kaydeden Öncel ''Satışlarda herhangi bir düşüş, fiyatlarda çok fazla bir artış olması durumunda hacimli bir küçülme meydana gelecek. Komisyon oranlarında bir artış bekliyoruz. Bu da beraberinde şöyle bir akış getiriyor. Yurt dışı pazarlara açılma açılma avantajı getiriyor. Biz yasa hazırlıkları başlar başlamaz üyelerimiz olan bazı pazar yerlerinin yurt dışına açılma çalışmalarına şahit olduk . Birleşmiş Markalar Derneği olarak buna destek verdik. Başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine açılma konusunda bize önemli bir yol açıcı olacak.'' diye konuştu.

'PİYASAYI DÜZENLEYECEK'

Yasanın olumlu yönlerinin de olacağını kaydeden Öncel ''Özellikle tüketici hakları anlamında tüketicinin ürünü kolay değiştirme imkanı olacak. İnandırıcı olmayan indirim oranları olmayacağı için piyasayı düzenleyici bir etkisi olacağı kesin'' dedi. Öncel yasanın taklit ve sağlıksız ürünlerin de önüne geçeceğini öngördü.