İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü itibarı ile karnelerini alacak. Öğrenciler ve velileri, karneleri ellerinde görmeden önce E Okul VBS giriş ekranı üzerinde araştırmalarını yapıyor. Bilindiği gibi, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile dönem sonu not ortalaması, karne notu, devamsızlık ve takdir teşekkür belgesi hesaplama gibi birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile takdir teşekkür hesaplama, not ortalaması öğrenme ve karne notu sorgulama gibi birçok işlem yapılabiliyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında dijital karneler öğrencilere verilmişti.

İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile ilgili detaylar;