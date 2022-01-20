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E Okul VBS giriş ekranı: MEB eOkul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile dönem sonu not ortalaması öğrenme ve karne notu sorgula! E okul karne notu nasıl öğrenilir?

E Okul VBS giriş ekranı: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile dönem sonu not ortalaması ve karne notları sorgulama

Okullarda ilk dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü itibarı ile sona erecek. Öğrenciler, karnelerini almayı beklerken dönem sonu not ortalaması ve karne notları gibi bilgileri E Okul VBS öğrenci girişi ekranı üzerinden kontrol ediyor. Öğrenci giriş ekranı ile beraber VBS veli giriş ekranı da araştırılıyor. Veliler, çocuklarının dönem sonu not ortalaması, devamsızlık ve takdir teşekkür belgesi bilgilerini E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Peki, E Okul ile dönem sonu not ortalaması ve karne notları nereden bakılır? Detaylar ve MEB E Okul VBS giriş ekranı 2022 haberimizde.

20.01.2022 - 10:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü itibarı ile karnelerini alacak. Öğrenciler ve velileri, karneleri ellerinde görmeden önce E Okul VBS giriş ekranı üzerinde araştırmalarını yapıyor. Bilindiği gibi, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile dönem sonu not ortalaması, karne notu, devamsızlık ve takdir teşekkür belgesi hesaplama gibi birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. 

    E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ (NOT ORTALAMASI VE KARNE NOTLARI)

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile takdir teşekkür hesaplama, not ortalaması öğrenme ve karne notu sorgulama gibi birçok işlem yapılabiliyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında dijital karneler öğrencilere verilmişti.

    İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile ilgili detaylar;

  • E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine çok az bir süre kala, notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS’nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

    Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 21 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

    E OKUL KARNE NOTLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

    E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME

    Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

    Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    E OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME SAYFASI TIKLAYINIZ

  • E-OKUL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE NELER YER ALIYOR?

    E-Okul ile öğrencilerin;

    Devamsızlık durumları

    Yazılı notları

    Karne notları

    Aldığı belgeler

    Yılsonu notları

    Haftalık ders programı

    Nakil durumu

    Sınav bilgileri

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