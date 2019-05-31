31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
e-okul VBS yani veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır? sorusu öğrenci ve velilerin okulların kapanmasına kısa bir süre kala araştırdığı konuların başında geliyor. Okullarda ikinci eğitim döneminin sonuna yaklaştığımız bu günlerde yazılı ve sözlü sınav sonuçları birer birer açıklanıyor. Öğrenci ve veliler hem sınav sonuçlarını hem de devamsızlık bilgilerini e-okul üzerinden öğrenebiliyor. Merak edilen bir diğer konu da e-okul'un ne zaman kapanacağıyla ilgili. Ayrıca karne puanlarını hesaplayanlar takdir ve teşekkür belgelerini de hesaplıyor. İşte e okul giriş sayfası...
MEB E-OKUL VBS GİRİŞ!
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.
E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.
Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.
-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.
-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.
-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.
-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
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