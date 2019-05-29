2019 yaz tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Cuma gününden sonra girilecek 9 günlük bayram tatili ile yaz tatilini birleştirmek isteyenler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler tatil planlarını yapıyor. İşte yaz tatili tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün sürecek. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacak.

BAKAN SELÇUK YENİ YAZ TATİLİ DÜZENİNİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ MODELİNE GÖRE;

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

ÖĞRETMENLERİN TATİL TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak.

Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak. Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.