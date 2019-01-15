E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, veli ve öğrencilere büyük kolaylık sağlamış bir uygulamadır ve e-okul üzerinden, eğitim öğretim hayatı boyunca yapılacak neredeyse tüm işlemler yapılabilir. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yöntemleri, öğrenci, veli ve öğretmenlere sağlanan kolaylıklar ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde mevcut.

Ülkemizde özel ve kamu kuruluşlarında, internet teknolojisinin kullanılmaya başlaması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2007 yılında e-okul sistemini uygulamaya koymasıyla eğitim öğretim alanında uygulamaya başlanmıştır. E-Devlet gibi uygulamalar ile vatandaş ile devlet arasında yapılması gereken işlemler nasıl birkaç dakika zaman alıyorsa, e-okul ile de velinin ve öğrencinin okul ve Milli Eğitim Bakanlığı Sınavları ile ilgili yapılması gereken işlemler artık çok kısa süre alıyor.

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Uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda, eksiklikleri göze çarpan e-okul sistemi, daha sonra Mili Eğitim Bakanlığı’nın eksikleri giderme çalışmaları ve sistemi geliştirme çalışmaları sayesinde, daha iyi bir noktaya ulaşmıştır. Bundan sonra yapılacak olan geliştirme süreçlerinde ise, teknolojik imkanlardan faydalanmak yoluyla, Avrupa ve Amerika’da uygulaması başarılı olmuş sistemler yakından takip edilerek e-okul sisteminde yeni özellikler başlatılacak ve görsellik açısından da yeni teknolojik yenilikler uygulanacak.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Üzerinden Yapılabilen İşlemler Neler?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde, veli toplantıları, öğrenciler hakkında bilgi alınacak tek yol olmaktan çıktı ve eğitim öğretim hayatı üzerinde veli ve öğrencilerin sahip olduğu kontrol düzeyi yükseldi. Öğrencinin, okul ile ilgili herhangi bir sorunu veya öğrenilmesi gereken herhangi bir bilgi, anında e-okul veli bilgilendirme sistemine ulaşılarak çözülebiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, TEOG ortak sınavları ve TEOG mazeret sınavları ile DPY-B sınavları ile ilgili sınav sonucu, sınav tarihi gibi bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Bazı durumlarda, KPSS başvuruları bile e-okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. Örneğin, 2016 yılında KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları, 9 Ağustos tarihinde e-okul üzerinden kullanıma açılmıştı.

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi sayesinde, öğrencinin okul kaydı tarihinden itibaren girmiş olduğu tüm sınav notları, yazılı ve sözlü sınav tarihleri ile sözlü notları, eğer varsa proje ödevi ve proje ödevi notları, öğrencinin yıl sonu başarı puanları ile şube puan ortalamaları, her an değişiklikler ile güncellenen devamsızlık durumu ve davranış notları öğrenci ve veliler tarafından görüntülenebiliyor.

E-Okul uygulaması, yalnızca Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde öğrenci ve velilere kolaylık sağlamakla kalmıyor. Ayrıca E-Okul yönetim bilgi sistemi de mevcut. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi sadece öğretmen ve yöneticiler için geliştirilmiş bir sistemdir ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan okullarda çalışan eğitim öğretim personeli tarafından kullanılabilir. Böylelikle, yönetici ve öğretmenler, öğrencilerin sınav sonuçlarını bu sistem üzerinden duyurabilir, başarı grafiklerini görüntüleyerek öğrencinin durumu ile yakından ilgilenebilir. Öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, kayıt silme veya yeni kayıt oluşturma işlemleri, nakil olma durumunda nakil işlemlerini öğretmen ve yöneticiler yakından takip edebilmekteler.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi Nasıl Yapılır, Sınav Sonuçları Nasıl Görüntülenir?

Eğitim öğretim sisteminde, rolü ister veli, ister öğrenci, ister öğretmen veya yönetici olsun, saydığımız bütün bu kolaylıklara sahip E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne e-okul.meb.gov.tr üzerinden giriş yapılır, tabi ki öğretmen ve yönetici girişi için ayrı bir giriş sistemi mevcuttur. Siteye giriş yaptıktan sonra, üst kısımda görülen veli bilgilendirme kısmında, sistem sizden bazı bilgiler istiyor. Ebeveyn kimlik bilgileri de bazı giriş seçeneklerinden biri. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunu girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Onur belgesi verilecek öğrencilerde, okul öğrenci disiplin ve ödül kuralı puanı aranmaz. Öğrencinin Türkçe’yi ne kadar düzgün konuşuyor olduğuna, bilimsel projeler ve sosyal etkinliklere katılıp katılmadığına, okul araç ve gereçlerini doğru şekilde kullanıp kullanmadığına bakılır. Bunlar dışında insan ilişkilerinde ne kadar örnek olduğu, görgü kurallarına uyup uymadığı, derslere düzenli girip girmediği de onu belgesi verilirken dikkat edilen esaslardır. Okul düzeni dışında öğretmenler kurulu tarafından da onur belgesi alabilmek için gerekli olan davranışlar belirlenir. Dönem sonunda gerekli değerlendirmeler yapılır ve başarılı görülen öğrencilere ödül belgeleri verilir. Onur belgeleri öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende öğrencilere verilir.