Yarı yıl tatilinin yaklaşması ile e-Okul sistemine giriş sayısı da artmaya başladı. Öğrenciler yazılı sonuçlarını ve karne notunu hesaplamak için e-Okul sistemine akın ettiler. Peki "e-Okul kapanacak mı?" İşte yanıtı

E-OKUL KAPANACAK MI?

Öğrenciler için E-Okul sistemi öğrenciler için hiçbir zaman kapanmaz. Öğrenciler öğrencilik hayatı boyunca e-okul sistemine sürekli giriş yapabilir.

Veliler için ise; E-okul sistemi veliler için hiçbir zaman kapanmaz. Veliler istediği zaman E-okul VBS’ye girerek çocuklarının notları, devamsızlıkları gibi birçok bilgiye ulaşabilir.

Öğretmenler için ise; E-okul sisteminin kapanması sadece öğretmenler için geçerlidir. Öğretmenler için e-okulun sadece belirli bölümleri kilitlenir. Genel olarak karne almaya 1 hafta kala e-okul devamsızlık ve not girişi kapatılır. Çünkü okul idaresi kalan sürede karne basım işleri ile uğraşacaktır. Bu durumda öğretmenlerin genel olarak karneye 1 hafta kala not sistemi kapanır.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanılmaya başlayan e-Okul sistemi, veliyi ve öğrenciyi birçok bilgiyle buluşturan bir web tabanlı yazılımdır. Öğrencinizi okula kaydettikten sonra mezun olana kadar tüm süreci takip edebileceğiniz bir sistem olan e-Okul, velilerden ve öğrencilerden çok ilgi görüyor. Not ve devamsızlık takibi çok rahat bir şekilde yapılabildiği için e-okul sistemi velilerden büyük ilgi görüyor. MEBSİS alt yapısıyla hizmet veren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin kullanımı günden güne yaygınlaşıyor ve uzun yıllardır aileler tarafından kullanılıyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş yapabilmek için e-Okul’un resmi sitesine giriş yapmış olmanız gerekmekte.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Site adresi e-okul.meb.gov.tr’dir. Güvenlik resmi ile beraber verilen bir kodu girmeniz gerekmektedir. Ancak bu resmi ve yazanları anlamakta veya görmekte güçlük çekebilecek öğrenciler için güvenlik kodu yenile butonu da bulunmaktadır. Ayrıca başka doğrulama işlemleri sorularıyla da karşılaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sitenin sizden istediği 4 haneli güvenlik kodunu girip giriş butonuna bastıktan sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne girmiş olacaksınız. Daha sonra yapılması gerekense öğrencinize ait T.C. Kimlik numarası ile okul numarasını girmek. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numara olan kimlik numarasına henüz sahip olmayan öğrenciler için e-Okul sistemine giriş için verilen geçici numarayı kullanabilirsiniz.

Veli bilgileri altında bulunan alanlarda ise Veli uyruğu, veli T.C. kimlik numarası gibi anneler ve babalar için ayrı alanlar bulunmaktadır.

Öğrenciye öğretmen tarafından verilen tüm bilgilerin girildiği sistemde velilerin merak ettiği bütün bilgiler sunulmaktadır, bu nedenle velilerin veli toplantısı tarihlerini beklemeleri ve olası bir olay nedeniyle veli toplantılarını kaçırmalarının önüne geçilmektedir. Ayrıca öğrencilerin gireceği tüm sınavların tarihleri, alınan tüm belgeleri, öğrencinin okuduğu tüm kitaplar, karne notu ve yıl sonu puanı gibi bilgileri, haftalık ders programını, şube başarı ortalamasını ve nakil durumu gibi birçok bilgiyi detaylıca öğrenebilirsiniz.