E okul'da not bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler VBS sisteminden giriş yapıyor. 15 tatil öncesi son sınavlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler "e okul ne zaman kapanacak" sorusunu araştırıyor. Peki, e okul kapanacak mı? İşte, 2020 VBS giriş ekranı...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

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VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 17 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.