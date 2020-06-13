LGS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavı kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini, resmi internet sitesi adresi ile e-okul üzerinden erişime açıldı. Peki, e-Okul giriş ile LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS sınav giriş belgeleri görüntüleme sayfası...

E-OKUL GİRİŞ İLE SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA!

LGS'ye katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un duyurusuna göre, öğrenciler sınav giriş belgelerini sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

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SINAVIN UYGULANMASI NASIL OLACAK?

SÖZEL BÖLÜM

Türkçe: 20 soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

SAYISAL BÖLÜM

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 40 soru

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.

LGS sınavı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.