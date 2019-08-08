Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim döneminde anaokuluna, ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi okula kayıt yaptırması gerektiği ile ilgili e-okul sistemi üzerinden bir duyuru yayınladı. Bu duyuru sonrası veliler "Çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte "e-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?" "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorularının yanıtı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre kayıt yaptırmaları gereken okullar MEB tarafından belirlendi ve e-okul sisteminden duyuru yayımlandı. Şimdi veliler için "Çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusu merak konusu oldu. Çocuğunun hangi okula kayıt olduğunu öğrenmek isteyen veliler e-okul sistemindeki "e-okul kayıt işlemleri" bölümünden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi ile öğrenebilirler.

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KİMLER İLKOKULA KAYIT YAPTIRACAK?

2014 doğumlulardan 66-68 aylık arasında olanları dilekçe vererek ana sınıfına zorunlu,

2013 doğumlulardan 69-71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu (Ancak rapor ile 1 yıl ertelenebilir.)

2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü olanlar ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecekler.

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İLKOKULA KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-69 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları

velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim kurumlarında eğitimine başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.