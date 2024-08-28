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        Haberler Bilgi Yaşam E-OKUL GİRİŞ EKRANI || MEB e-Okul VBS giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama (öğretmen ve şube öğrenme ekranı)

        e-Okul giriş ekranı: MEB e-Okul VBS giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama

        e-Okul giriş ekranı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kurası 28 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla başladı. Sınıf belirleme kura sonuçları e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Bu noktada şubelerini merak eden öğrenciler ve velileri e-Okul sitesini ziyaret etmeye başladı. İşte, e-Okul VBS giriş ekranı ile sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:46
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        • 1

          İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerininin belirlenmesine yönelik kura çekimi bugün başladı ve 30 Ağustos’ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasına göre, 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları e-Okul VBS giriş ekranı üzerinden öğrenilecek. Bu noktada sonuçları merak eden öğrenciler ve velileri e-Okul giriş ekranı araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, sınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı? İşte e-Okul VBS giriş ekranı…

        • 2

          1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

          Veliler öğrencilere ve sınıflarına dair tüm detayları e-okul üzerinden görüntüleyebilecek.

        • 4

          E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

          e-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

          Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarası girmeniz istenecektir.

          İstenen bilgileri sisteme girdiğinizde veli girişi tamamlanmış olacaktır. Bu sistemle sınav tarihleri, not ve devamsızlık bilgisi gibi öğrenci ile ilgili tüm bilgilere erişebileceksiniz.

          E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          BU YIL BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

          MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

        • 6

          İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

        • 7

          Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

          Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

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