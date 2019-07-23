e okul giriş ekranı

E okul VBS sistemi üzerinden LGS nakil işlemleri alınmaya başlandı. 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın ardından tercih dönemi de e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden gerçekleşiyor. İşte e-okul'a dair tüm detaylar haberimizde.

E OKUL VBS GİRİŞ YAP

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E OKUL LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

E okul LGS taban puanları ve boş kontenjalarına ulaşabilir. Sınav Bilgisi durumundan detaylar yer alıyor.