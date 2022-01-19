Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre eğitime evden online bir şekilde devam eden öğrenciler geçtiğimiz yıl karnelerini de e-Okul sistemi üzerinden dijital karne olarak görüntülemişlerdi. Kapalı alanlarda kalabalık oluşmasını önlemek adına karne almaya okullara gitmek istemeyen ya da karne notunu çok merak ettiği için öncesinden görmek isteyen öğrenciler dijital karneyi araştırıyor. İşte E Okul dijital karne notu görüntüleme ekranı...