E ile Başlayan Kız İsimleri: E Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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Türkiye’de E ile başlayan kız isimleri oldukça popüler ve ilgi çekicidir. Yakın zamanda bir kızınızın olacağını öğrendiyseniz E harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilir, içinize sinen en güzel ismi kızınıza verebilirsiniz.

E ile Başlayan Kız İsimleri

E ile başlayan isimler, geniş bir yelpaze sunduğu için aralarından seçim yapmak uzun bir süre alabilir. Kızınız için en iyi, en doğru ve en anlamlı ismi bulmak için içeriğimizin devamında yer alan E harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte E ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

E Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Ebrar: Hayır sahibi, hayır yapan kişi

Hayır sahibi, hayır yapan kişi Ebru: Kâğıda su ile yapılan bir süsleme sanatı

Kâğıda su ile yapılan bir süsleme sanatı Ece: Kraliçe

Kraliçe Ecem: Benim kraliçem

Benim kraliçem Ecetan: Tan vakti gibi güzel

Tan vakti gibi güzel Ecrin: Allah tarafından verilen hediye, armağan

Allah tarafından verilen hediye, armağan Eda: Naz, tavır, cilve

Naz, tavır, cilve Edibe: 1) Terbiyeli. 2) Edebiyat ile uğraşan kişi.

1) Terbiyeli. 2) Edebiyat ile uğraşan kişi. Edis: Değeri yüksek kişi

Değeri yüksek kişi Efnan: 1) Kulaktan kulağa yayılan hikâye. 2) Cenneti çeşitli ağaçlar. 3) Tür.

1) Kulaktan kulağa yayılan hikâye. 2) Cenneti çeşitli ağaçlar. 3) Tür. Efnem: Cennette açan çiçek

Cennette açan çiçek Efra: Allah’tan gelen esinti

Allah’tan gelen esinti Efsa: Efsunlu, sihirbaz

Efsunlu, sihirbaz Efsane: Olağanüstü olayların anlatıldığı masal

Olağanüstü olayların anlatıldığı masal Efser: Taç

Taç Efsun: Sihirli, büyülü

Sihirli, büyülü Eftelya: Denizkızı

Denizkızı Ege: Bir çocuğun tüm sorumluluğunu alan ve onu koruyan

Bir çocuğun tüm sorumluluğunu alan ve onu koruyan Eğin: Güvenilen

Güvenilen Ekim: 1) Yılın 10’uncu ayı. 2) Ekme, büyütme, yetiştirme

1) Yılın 10’uncu ayı. 2) Ekme, büyütme, yetiştirme Ekin: Ekilen tahılın filiz verip, tarlada bitmiş olduğu hali

Ekilen tahılın filiz verip, tarlada bitmiş olduğu hali Ela: Yeşile dönen açık kestane renkli göz

Yeşile dönen açık kestane renkli göz Elçin: 1) Kış mevsimi ocak başında öten cırcır böceği. 2) Bir tutam demet.

1) Kış mevsimi ocak başında öten cırcır böceği. 2) Bir tutam demet. Elfida: Gözden çıkarılan, feda edilen

Gözden çıkarılan, feda edilen Elif: 1) Arap alfabesinin ilk harfi. 2.) İnce yapılı ve uzun boylu zarif kız.

1) Arap alfabesinin ilk harfi. 2.) İnce yapılı ve uzun boylu zarif kız. Elisa: Cennet kapısında beklediğine inanılan melek

Cennet kapısında beklediğine inanılan melek Elis: Güzel kokuya sahip çiçek

Güzel kokuya sahip çiçek Elem: Keder, kaygı, acı

Keder, kaygı, acı Elezan: Uzaktan gelen ezan sesi

Uzaktan gelen ezan sesi Ella: Sonsuzluk

Sonsuzluk Elnare: İyilik kaynağı, toplumun ışığı

İyilik kaynağı, toplumun ışığı Elzem: Vazgeçilmeyen, gerekli olan

Vazgeçilmeyen, gerekli olan Elgiz: Şehri koruduğuna inanılan tanrıça

Şehri koruduğuna inanılan tanrıça Eliz: Prenses, emir veren

Prenses, emir veren Elmas: Değerli bir taş

Değerli bir taş Elvan: Çeşitli renklerden oluşan, rengarenk

Çeşitli renklerden oluşan, rengarenk Emel: İstek, arzu, amaç

İstek, arzu, amaç Emine: Kalbinde korku taşımayan, güvenilir kişi

Kalbinde korku taşımayan, güvenilir kişi Emire: Kadın hükümdar

Kadın hükümdar Emriye: Emire ait olan

Emire ait olan Endam: Beden, vücut

Beden, vücut Ennur: Nurlu, parlak, nur yağdıran

Nurlu, parlak, nur yağdıran Ender: Benzersiz, eşine az rastlanan

Benzersiz, eşine az rastlanan Enise: Sevgili, dost yaren

Sevgili, dost yaren Erden: Güzelliğini koruyan, bozulmamış yer

Güzelliğini koruyan, bozulmamış yer Erem: Cennet

Cennet Erma: Cilveli güzel

Cilveli güzel Erva: 1) Güzellik. 2) Allah’a şükreden kişi. 3) Övülmeye değer.

1) Güzellik. 2) Allah’a şükreden kişi. 3) Övülmeye değer. Esen: Sağlık ve güçlü kişi

Sağlık ve güçlü kişi Esengül: Yeni açılmış gül

Yeni açılmış gül Eser: Yapıt

Yapıt Esin: 1) Sabah rüzgârı, esinti. 2) İçe doğma, çağrışım, yaratıcı duygu.

1) Sabah rüzgârı, esinti. 2) İçe doğma, çağrışım, yaratıcı duygu. Esma: Dinlemek

Dinlemek Esmer: Saçları ve teni karaya çalan buğday renkli kişi

Saçları ve teni karaya çalan buğday renkli kişi Esmeray : Siyah ay, ayın üzerinden bulut geçmiş gibi

: Siyah ay, ayın üzerinden bulut geçmiş gibi Esra : Karanlığı aydınlatan, yol gösteren, hızlı

: Karanlığı aydınlatan, yol gösteren, hızlı Evin : Buğday tanesinin olgunlaşmamış iç kısmı

: Buğday tanesinin olgunlaşmamış iç kısmı Evren : Cihan, var olan her şeyin tümü

: Cihan, var olan her şeyin tümü Evrim : Gelişmiş, değişmiş, dönüşmüş

: Gelişmiş, değişmiş, dönüşmüş Eylem : Harekete geçme, bir durumu değiştirmek için gösterilen çabaların tümü

: Harekete geçme, bir durumu değiştirmek için gösterilen çabaların tümü Eylül : Yılın 9’uncu ayı

: Yılın 9’uncu ayı Ezgi : Duyguları harekete geçiren ses bütünü, melodi

: Duyguları harekete geçiren ses bütünü, melodi Ezel : Öncesi olmayan

: Öncesi olmayan Ezra: Sözü düzgün

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner