Türkiye’de E ile başlayan kız isimleri oldukça popüler ve ilgi çekicidir. Yakın zamanda bir kızınızın olacağını öğrendiyseniz E harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilir, içinize sinen en güzel ismi kızınıza verebilirsiniz.
E ile Başlayan Kız İsimleri
E ile başlayan isimler, geniş bir yelpaze sunduğu için aralarından seçim yapmak uzun bir süre alabilir. Kızınız için en iyi, en doğru ve en anlamlı ismi bulmak için içeriğimizin devamında yer alan E harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte E ile başlayan kız bebeği isim önerileri…
E Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Ebrar: Hayır sahibi, hayır yapan kişi
- Ebru: Kâğıda su ile yapılan bir süsleme sanatı
- Ece: Kraliçe
- Ecem: Benim kraliçem
- Ecetan: Tan vakti gibi güzel
- Ecrin: Allah tarafından verilen hediye, armağan
- Eda: Naz, tavır, cilve
- Edibe: 1) Terbiyeli. 2) Edebiyat ile uğraşan kişi.
- Edis: Değeri yüksek kişi
- Efnan: 1) Kulaktan kulağa yayılan hikâye. 2) Cenneti çeşitli ağaçlar. 3) Tür.
- Efnem: Cennette açan çiçek
- Efra: Allah’tan gelen esinti
- Efsa: Efsunlu, sihirbaz
- Efsane: Olağanüstü olayların anlatıldığı masal
- Efser: Taç
- Efsun: Sihirli, büyülü
- Eftelya: Denizkızı
- Ege: Bir çocuğun tüm sorumluluğunu alan ve onu koruyan
- Eğin: Güvenilen
- Ekim: 1) Yılın 10’uncu ayı. 2) Ekme, büyütme, yetiştirme
- Ekin: Ekilen tahılın filiz verip, tarlada bitmiş olduğu hali
- Ela: Yeşile dönen açık kestane renkli göz
- Elçin: 1) Kış mevsimi ocak başında öten cırcır böceği. 2) Bir tutam demet.
- Elfida: Gözden çıkarılan, feda edilen
- Elif: 1) Arap alfabesinin ilk harfi. 2.) İnce yapılı ve uzun boylu zarif kız.
- Elisa: Cennet kapısında beklediğine inanılan melek
- Elis: Güzel kokuya sahip çiçek
- Elem: Keder, kaygı, acı
- Elezan: Uzaktan gelen ezan sesi
- Ella: Sonsuzluk
- Elnare: İyilik kaynağı, toplumun ışığı
- Elzem: Vazgeçilmeyen, gerekli olan
- Elgiz: Şehri koruduğuna inanılan tanrıça
- Eliz: Prenses, emir veren
- Elmas: Değerli bir taş
- Elvan: Çeşitli renklerden oluşan, rengarenk
- Emel: İstek, arzu, amaç
- Emine: Kalbinde korku taşımayan, güvenilir kişi
- Emire: Kadın hükümdar
- Emriye: Emire ait olan
- Endam: Beden, vücut
- Ennur: Nurlu, parlak, nur yağdıran
- Ender: Benzersiz, eşine az rastlanan
- Enise: Sevgili, dost yaren
- Erden: Güzelliğini koruyan, bozulmamış yer
- Erem: Cennet
- Erma: Cilveli güzel
- Erva: 1) Güzellik. 2) Allah’a şükreden kişi. 3) Övülmeye değer.
- Esen: Sağlık ve güçlü kişi
- Esengül: Yeni açılmış gül
- Eser: Yapıt
- Esin: 1) Sabah rüzgârı, esinti. 2) İçe doğma, çağrışım, yaratıcı duygu.
- Esma: Dinlemek
- Esmer: Saçları ve teni karaya çalan buğday renkli kişi
- Esmeray: Siyah ay, ayın üzerinden bulut geçmiş gibi
- Esra: Karanlığı aydınlatan, yol gösteren, hızlı
- Evin: Buğday tanesinin olgunlaşmamış iç kısmı
- Evren: Cihan, var olan her şeyin tümü
- Evrim: Gelişmiş, değişmiş, dönüşmüş
- Eylem: Harekete geçme, bir durumu değiştirmek için gösterilen çabaların tümü
- Eylül: Yılın 9’uncu ayı
- Ezgi: Duyguları harekete geçiren ses bütünü, melodi
- Ezel: Öncesi olmayan
- Ezra: Sözü düzgün