e-Devlet'te Kaza Tutanağı dönemi! e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı nedir?
e-Devlet, elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz olarak vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir. Birçok özelliği ile hayatı kolaylaştıran e-Devlet'te "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geliyor. Yeni dönemde maddi hasarlı trafik kazalarında kullanılan 'Kaza Tespit Tutanağı' online olarak e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte adım adım e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı ulaştırma aşamaları...
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Trafik kazalarında oluşturulan Kaza Tespit Tutunağı elektronik ortama taşınıyor. Yeni dönemde e-Devlet üzerinden 'Kaza Tutanağı' oluşturulabilecek. Peki, "e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı nedir, e-Devlet üzerinden Kaza Tespit Tutanağı nasıl oluşturulur?" İşte e-Devlet üzerinden Kaza Tespit Tutanağı oluşturmaya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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e-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR?
Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın
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-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin
-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin
-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın
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-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin
-Sigorta bilgilerini girin
-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak