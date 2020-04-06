E-devlet ile mahkeme sorgulama

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskiden saatlerimizi harcadığımız işlemler için bugün oturduğumuz yerden bilgi temin edebilmekteyiz. Devletin bu konudaki çözüm önerisi olan e-devlet uygulaması, kurumlar ile işbirliği halinde çalışarak tek kanaldan insanların bilgi almasını ve işlem yapmasını kolaylaştırmaktadır. E-devlet mahkeme sorgulama günümüzün iyileştirilen teknoloji sisteminin bir sonucudur.
Önceleri bir mahkeme ile ilgili detay almak uzun zaman alırken şimdilerde teknoloji sayesinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmektesiniz. Hakkınızda bulunan mahkemeleri sürekli takip edebilmek, bazı karışıklıkların da önüne geçmektedir. Böylece olası sorunların ortadan kalkması sağlanmaktadır.
Bir süre önce UYAP mahkeme sorgulama sistemini hizmete sunmuştur. Tercih ederseniz, UYAP’ın sitesine girerek hakkınızdaki mahkeme ve davalar ile ilgili gerekli detayları alabilirsiniz. E-devlet sisteminin aktif olarak kullanılması ile birlikte UYAP ve e-devlet işbirliği yapmıştır. Böylece vatandaşlar her iki taraftan da bilgi alabilme özgürlüğüne sahip olmuştur.
E-devlet şifresi ile mahkeme sorgulama işlemi için aşağıdaki prosedürleri takip edebilirsiniz:
Bu işlem ile e-devlet mahkeme tarihi sorgulama konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilgileriniz sürekli güncellenmekte ve sisteme girilmektedir.
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