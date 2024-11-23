HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) MİLLİ PARK İHLALLİ GEÇİŞ BİLGİLERİ SORGULAMA

HGS'nin kurulu olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklara yapılan ziyaretler sonucunda yasal süresinde olup henüz tahsil edilmemiş geçişler ile ihlalli geçiş bilgilerinin sorgulanmasıdır.