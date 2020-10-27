E-devlet abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, hangi abonelikler e-devlet üzerinden fesih edilebiliyor? İşte detaylar...



E-DEVLET ABONELİK FESİH BAŞVURUSU NEDİR?

İnternet, sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali, firmaların istekleri nedeniyle adeta çileye dönüşüyordu. 12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı.



ABONELİK FESİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR E-DEVLET

E-devlet üzerinden BTK'nın 'Abonelik Fesih Başvurusu' sayfasını açın,

Karşınıza çıkan ekranda ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet’e giriş yapın

e-Devlet’te oturum açtıktan sonra açılan listeden aboneliğinizi iptal etmek istediğiniz şirketi seçin.

Söz konusu şirket için ‘abonelik sorgula’ bağlantısına tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda ‘fesih başvurusu yap’ bağlantısına tıklayın.