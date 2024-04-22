Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti!
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında iki kez öne geçtiği müsabakadan 1 puanla ayrılırken sarı-lacivertlilerin santrforu Edin Dzeko, İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Oyundan alınan tecrübeli futbolcu doğrudan soyunma odasına giderken ilerleyen dakikalarda ise yedek kulübesine döndü
Giriş: 22.04.2024 - 22:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:12
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 71'de oyundan çıktı ve yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
Edin Dzeko, değişiklik sonrası doğrudan soyunma odasına gitti. Bosnalı golcü, daha sonra kulübeye geri döndü.
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