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        Haberler Dünyadan Dwight Twilley yaşamını yitirdi! Ameliyat olmayı bekliyordu - Magazin haberleri

        Dwight Twilley yaşamını yitirdi

        Dwight Twilley, ameliyat olmayı beklediğine dair paylaşımda bulunmasının ardından hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölümüne dair detaylar ise henüz açıklanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:45
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          ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Dwight Twilley'den acı haber geldi. I'm on Fire" ve "Girls" adlı parçalarıyla tanınan Twilley'in 72 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

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          AMELİYAT OLMAYI BEKLİYORDU

          İki gün önce sosyal medya hesabından ameliyat olmayı beklediğini dile getiren Dwight Twilley'in ölümüne ait detaylar açıklanmadı. Ancak ailesinin, Twilley'in olağanüstü hayatını onurlandırmak ve hatırlamak için önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla ayrıntı sunma sözü verdiği kaydedildi.

        • 3

          "KAYBIMIZ ÖLÇÜLEMEZ"

          'Variety'nin haberine göre; acı haber de Dwight Twilley'in projelerini kaybettiği ABD'nin Tulsa şehrindeki plak şirketi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Hayatının aşkı Jan ve yakın dostlarıyla çevrili olarak bu dünyadan huzur içinde ayrıldı. Kaybımız ölçülemez ve kelimelerimiz kederimizin derinliğini yansıtamaz. Dwight'ın müzikal becerisi sayısız hayata dokunmuş ve pek çok kişinin kalbinde silinmez bir iz bırakmıştır. Hepimize bıraktığı kalıcı müzik mirası için son derece müteşekkiriz" ifadelerine yer verildi.

          Plak şirketinin bu sözlerini paylaşan Jan da eşinin ölümünü doğruladı.

        • 4

          "KENDİMİ PEK İYİ HİSSETMİYORUM" DEMİŞTİ

          Ayrıca Dwight Twilley, vefatından günler önce, "Bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bacağım çok kötü durumda. İyi geceler, iyi geceler..." sözlerini paylaşmıştı.

          Fotoğraflar: Splash News

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