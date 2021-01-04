"BRUNO BANA YARDIM ETTİ"

Annem ve ben Hawaii'den tahliye edilmiştik ve Tennessee eyaletinin Nashville şehrine babamla yaşamak üzere gönderilmiştim. Nashville'e indiğimde babamla yaşamayacağımı çabucak anladım. Bunun yerine Bruno adında bir adamla yaşayacağım söylendi. Bu serseri çocuğu yanına aldı ve ömür boyu arkadaş olduk.

İronik biçimde yaklaşık 9 yıl sonra cebimde 7 dolarla güreş kariyerime başladım, yaşayacak yerim yoktu ve Bruno beni yanına aldı ve ayaklarımın üstünde durana kadar yanında kalmama izin verdi.