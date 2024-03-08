Dwayne Johnson da güzellik sektörüne girdi

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'Hızlı ve Öfkeli' serisi, 'Jumanji: Vahşi Orman' gibi yapımların güçlü karakterlerine hayat veren, 'The Rock' lakaplı Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson da yönünü güzellik sektörüne çeviren ünlüler arasına girdi. 51 yaşındaki ABD'li yıldız, erkekler için cilt ve saç bakım ürünlerini içeren marka çıkardığını duyurdu.

Yıllar süren geliştirme süreci ve testlerden sonra yeni ürünlerini piyasaya çıkardığını söyleyen Johnson, "Bildiğiniz gibi ben sağlıklı yaşamın, kişisel bakımın ve erkeklerin kendisine daha iyi bakmasının savunucusuyum" diyerek markasını tanıttı.

ÜNLÜ İSİMLER GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE

Johnson, erkek cilt bakım sektöründe girişimci olan Hollywood yıldızları Pharrell Williams, John Legend, Brad Pitt ve Jared Leto'ya rakip oldu. Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Rihanna, Scarlett Johansson, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid ve çok daha fazla ünlü kadın da güzellik sektöründe rekabet içinde.