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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Düzcespor, teknik direktörlük görevine Mustafa Çapanoğlu'nu getirdi - Futbol Haberleri

        Düzcespor, teknik direktörlük görevine Mustafa Çapanoğlu'nu getirdi

        Düzcespor, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:17 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:17
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        Düzcespor'da Çapanoğlu dönemi
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        Düzcespor'da Adnan Şentürk’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Çapanoğlu getirildi. Kayyum Heyeti Başkanı Muzaffer Leblebici konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla her konuda mutabık kaldık ve anlaşmayı imzaladık. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah amacımız Düzcesporumuzu başarıya ulaştırmak. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu’nun yardımcıları Nevzat Dinçbudak, Birol Erol ve İsmail Ünal olacak.

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        #Düzcespor
        #Mustafa Çapanoğlu
        #haberler
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