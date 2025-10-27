Düzce'nin Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, sonbaharın renkleriyle karşılıyor
Sonbaharın büyüsünü en canlı haliyle yaşatan Düzce'nin Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, sarıdan kızıla uzanan renk paletiyle doğaseverlere kartpostallık manzaralar sunuyor
Düzce'deki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, yeşil, sarı, kızıl ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlarıyla misafirlerine sonbahar manzaraları sunuyor.
Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımda yer alan yayla ile göletin bulunduğu alandaki ağaçlara ve bitki örtüsüne hakim olan sarı, kahverengi, yeşil ve kızıl tonları, doğaseverler tarafından ilgiyle karşılanıyor.
Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili yol güzergahı da ziyarete gelenlere renk cümbüşü arasında yolculuk yapma imkanı sağlıyor.
