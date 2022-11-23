AFAD BAŞKANI SEZER'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce'deki deprem ile ilgili, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Sezer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."