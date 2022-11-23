İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye hareket etti.