Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Düzce'deki bisiklet sürücüsü, İstiklal Marşı'nı duyunca hazırola geçti

        Düzce'de bisiklet sürücüsü İstiklal Marşı'nı duyunca hazırola geçti

        Cumhuriyetin 101. yıldönümü tüm yurtta tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Düzce'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın okunduğu anda Anıtpark'tan geçen bisiklet sürücüsünün hazırola geçişi ilginç bir görüntüye sahne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 21:36 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet üstünde hazırola geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü tüm yurt ve yurt dışı temsilciliklerinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler renkli görüntülerle devam ediyor.

        BİSİKLET ÜSTÜNDE DİK DURUŞ

        Bu görüntülerden biri de Düzce'de yaşandı. İl merkezinde bulunan Anıtpark'ta düzenlenen Cumhuriyet kutlamaları etkinliğinde İstiklal Marşı çalındı. O esnada marşı duyar duymaz bisikletin üstünde hazırola geçen sürücünün bu hâli ilginç bir görüntüyü oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #düzce
        #bisikletli
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Habertürk Anasayfa