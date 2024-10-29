Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü tüm yurt ve yurt dışı temsilciliklerinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler renkli görüntülerle devam ediyor.

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BİSİKLET ÜSTÜNDE DİK DURUŞ

Bu görüntülerden biri de Düzce'de yaşandı. İl merkezinde bulunan Anıtpark'ta düzenlenen Cumhuriyet kutlamaları etkinliğinde İstiklal Marşı çalındı. O esnada marşı duyar duymaz bisikletin üstünde hazırola geçen sürücünün bu hâli ilginç bir görüntüyü oluşturdu.