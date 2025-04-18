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        Haberler Gündem Düzce'de kuyumculara sahte altın satmak isteyen 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kuyumculara sahte altın satmaya çalıştılar: 4 tutuklama

        Düzce'de, kuyumculara sahte altın satmak isterken yakalanan 3'ü kadın 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:48
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        Kuyumculara sahte altın satmaya çalıştılar
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        Şüpheliler Z.K, E.K, C.T.U. ve C.K. altın suyuyla kapladıkları bakır ve gümüş bileklik ve kolyeleri kuyumcuya satmak istedi.

        Şüphelilerin hareketlerinden kuşkulanan ve altınların sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise ihbar etti.

        Harekete geçen ekipler, kuyumcuda 3'ü kadın 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve yaklaşık yarım kilogram sahte altın ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan şüphelilerin 2011 yılında İzmir'de aynı suçtan yakalandığı, dolandırıcılık suçundan haklarında arama kaydı olduğu öğrenildi.

        Zanlıların 2 gün önce İstanbul'da, dün ise Sakarya ve Düzce'de birçok kuyumcuda altın bozdurduğu, konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

        Z.K, E.K, C.T.U. ve C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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