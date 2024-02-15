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        Haberler Gündem Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı - Güncel haberler

        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı

        Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:06 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:06
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        Dalga boyu 4 metreyi aştı
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        Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti.

        Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.

        Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

        Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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