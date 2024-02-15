Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı
Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu
Giriş: 15.02.2024 - 19:06 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:06
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.
Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.
Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.