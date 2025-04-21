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        Haberler Gündem Düzce'de kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü - Güncel haberler

        Traktörün altında kalan kişi öldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:38
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        Traktörün altında kalan kişi öldü
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        Gökçeağaç köyünde ormanlık alanda traktörüyle yol açan Ersin Şahan, araçtan düşerek lastiğin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün arka lastiğinin altında kalan Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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