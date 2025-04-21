Traktörün altında kalan kişi öldü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Gökçeağaç köyünde ormanlık alanda traktörüyle yol açan Ersin Şahan, araçtan düşerek lastiğin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün arka lastiğinin altında kalan Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.