Katı atık tesisindeki serada çilek yetiştirildi

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yıllardır vahşi çöp depolanmasının önüne geçmesinin yanı sıra elde edilen enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir tesis haline gelen Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin içerisinde sera kuruldu.

Günlük 300 ton evsel atıktan yapılan organik ayrıştırma neticesinde günlük 1.8 megawatt/saat elektrik üreterek ana şebekeye aktaran ve bu sayede atıkların geri dönüşümünden enerji elde edilerek depolanabilir atık miktarının azaltılmasına da katkı sağlayan tesisin çıktısından üretilen gübreyle oluşturulan sera, meyve vermeye başladı.

Atık ısıdan ve fermantasyon çıktısı atıklardan üretilen gübreler kullanılarak 500 metrekarelik alan üzerinde kurulan serada, çilek üretimine geçen Düzce Belediyesi kısa sürede verim elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, serada ilk etapta 6 bine yakın çilek fidesi dikerek, tesisten elde edilen gübreyle çalışmalara başladıklarını belirtti.

Ektikleri fidelerin karşılığını almanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Özlü, "Bu çilekleri tesisimizi ziyarete gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Bu tesisle çöpün katma değerini hem enerji tarafından hem geri dönüştürülebilir atık tarafından hem de kurduğumuz serayla göstererek doğru şekilde işlenmiş bir atık vizyonunu ortaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Özlü, tesisin çevresinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alan içerisinde lavanta, kekik, fesleğen dikimi gerçekleştirdiklerini ve peyzaj çalışması uyguladıklarını anlatarak, katı atık tesisinin artık çöpten ziyade çiçek ve çilek kokusuyla özdeşleşeceğini kaydetti.