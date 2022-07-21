Fındık tarlasında katliam! 3 ölü, 1 ağır yaralı

AA

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Merkeze bağlı Esentepe köyünde fındık tarlasındaki aynı aileden Ali, Selma, Mithat ve Engin Gürbüz'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE DE ATEŞ AÇTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganların, yaralılara yardıma gelen köylüler ile sağlık ekibine de ateş açtığı öğrenildi.

Çevrede ve şüphelilerin evlerinin önünde güvenlik önlemi alan jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla ulaşan sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan Selma ve Mithat Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır yaralanan Engin ve Ali Gürbüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Ali Gürbüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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