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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de denize girmek yasaklandı | Son dakika haberleri

        Düzce'de denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Karadenize kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, yarın olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 plaj haricinde denize girilmesine izin verilmeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:53
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        Düzce'de denize girmek yasaklandı
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        Düzce'de Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yarın ilçede olumsuz hava şartlarının hakim olacağı belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kale, MTA ve Çuhallı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın belirtilen plajlar haricinde denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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