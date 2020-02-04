04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akşam saatlerinde Düzce il genelinde başlayan ve gecede devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kaynaşlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Darıyeri Yörükler köyünün merkezle bağlantısını sağlayan köprüler yıkıldı.
İHA'nın haberine göre, Darıyeri Yörükler köyü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu, Şehit Sabrı Altınbaş Meslek Lisesi’ni merkeze bağlayan köprünün yıkılması nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar mağdur oldu. Öğrenciler okullarına giden köprünün yıkılması nedeniyle okullarına gidemeyerek geri dönmek zorunda kaldı. Evleri Darıyeri Yörükler köyünde olan ve sabah işten çıkan vatandaşlarda geri dönmek zorunda kaldı.
ARAÇLAR UZUN SÜRE MAHSUR KALDI
Daha öncede yağan aşırı yağmurlarda yıkılan köprü Kaynaşlı Belediyesi tarafından onarılarak ulaşıma açılmıştı.
Diğer taraftan Otoyol bağlantı yolunun altından geçen ve yine Darıyeri Yörükler köyüde D-100 bağlantısı olan alt geçitte sular altında kaldı. Altgeçidi su basması nedeniyle ulaşım kesilirken bası araçlarda sular içinde kalan alt geçitte mahsur kaldı.
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