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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’ye çok önemli katkıları olan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım’ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, “ Sayın Aziz Yıldırım sadece Türk Futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye’nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzce’mizde Şıralık’ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için bir şereftir. Düzce’mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.





TABELA CADDEYE YERLEŞTİRİLDİ

Düzce’ye ve Türk futboluna önemli katkıları olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım’ın isminin verildiği caddenin tabelaları Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü de tarafından hazırlanarak caddeye yerleştirildi.