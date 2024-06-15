İki kentte denize girmek yasaklandı!
Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor. Düzce'de, Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.
AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
SAKARYA'DA 3 İLÇEDE 2 GÜN YASAK
Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.