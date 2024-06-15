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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor. Düzce'de, Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.

AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

SAKARYA'DA 3 İLÇEDE 2 GÜN YASAK Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı. Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle