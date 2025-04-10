Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir evin duvarında gezinen 3 sincap, cep telefonuyla görüntülendi. Sincapların düz duvarda hiç zorlanmadan rahatlıkla gezmesi görenleri şoke etti
Giriş: 10.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:46
Karabük'te ilginç bir olay objektife yansıdı. Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Tuzcuçıkmazı Sokak’taki 2 katlı bir evin duvarında gezinen 3 sincabı gören kişi, cep telefonuyla kayda girdi.
RAHATÇA DUVARDA GEZDİLER
DHA'daki habere göre görüntülerde sincapların rahatlıkla duvarda gezindiği görüldü.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Sincaplar bir süre sonra gözden kayboldu.
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