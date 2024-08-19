Korku duygusunu koku yoluyla hissedebilir miyiz?
İnsanların hayatın içinde sürekli iletişim halinde olması gerekir. Etrafındaki insanlarla sesli veya görsel olarak iletişim kurmaya ve duygularını aktarmaya çalışırlar. Peki, korktuğumuzda koku yoluyla iletişim kurabilir miyiz? İşte detaylar...
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Sözlü ve görsel iletişim, hayatımızın her anında sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıyan iki farklı iletişim kurma modelidir. Bunlardan farklı olarak, koku yoluyla da iletişim kurabilmemiz mümkündür. Ayrıntılar haberimizde..
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KOKU YOLUYLA İLETİŞİM
İnsanların yalnızca sesle ya da görsel yolla iletişim kurduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bazı bilimsel araştırmalar kimi duyguları karşımızdakine koku yoluyla da aktarabildiğimizi gösteriyor.
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YAPILAN ARAŞTIRMALAR ŞAŞIRTICI!
Söz konusu araştırmalardan birinde, sınav öncesi stresi yaşayan bir grup öğrenci ile spor yapan bir grup öğrencinin o andaki ter kokuları katılımcılara koklatılmış. Bu sırada katılımcıların beyinlerindeki aktivite, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği (fMRI) yoluyla izlenmiş. Buna göre, heyecanla sınavı bekleyen öğrencilerin terini kokladıkları sırada katılımcıların beyninin empatiyle ilişkili olan bölümünde aktivitenin arttığı gözlemlenmiştir.
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Ancak spor yapanlar söz konusu olduğunda katılımcılarda böyle bir etki oluşmamış. Bu, endişe ve korku halinin terde özel bir kimyasal işaret oluşturduğunu, bunun da kokuyu alanlarda bir tepkiye neden olduğunu gösteriyor.
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TER KOKUSUNUN BELİRLEYİCİ ÖZELLİĞİ
Başka bir çalışmada ise erkeklerden oluşan 10 kişilik bir grubun bir bölümüne korku filmi, diğer bölümüne ise itici şakaların yer aldığı bir televizyon programı izletilmiştir.
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Ardından izleyicilerin teri başka bir katılımcı gruba koklatılmış. Şaşırtıcı olan, katılımcıların bu ter kokularını ayırt etmekle kalmayıp yüzlerinde korku ve tiksinti yansıtan ifadelerin oluşmasıymış.
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UZMANLARDAN "KİMYASAL" AÇIKLAMASI
Uzmanlar, korkunun burnumuzla algılayabileceğimiz özel bir kimyasal bileşeni olduğunu belirtiyor. Bulgular her ne kadar bu kimyasalın insanlarda psikolojik ve davranışsal değişikliklere neden olduğunu gösterse de bu değişimi tetikleyen kimyasalın ne tür bir kimyasal olduğu ve insanların bu değişimleri nasıl tespit ettiği konusunda kesin bir bilgi yok.
Kaynak: TÜBİTAK