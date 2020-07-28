Geçtiğimiz günlerde Photoshopsuz görüntülerinin ardından "bulimia nevroza" olduğunu açıklayan Özaslan, Youtube'da paylaştığı bir videoda “Kusamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Eating disorder’ımda bu kadar progress göstermişken şu an relapse girmek istemiyorum. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim.” ifadelerini kullandı. Dugu Özaslan kimdir? sorusu ise gündem konusu oldu. İşte Instagram fenomeni Duygu Özaslan hakkında...

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan (d. 17 Nisan 1991, İstanbul),Türk YouTuber ve İnternet ünlüsü. Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunudur. YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekmektedir.

2017'de yapılan bir araştırmada Duygu Özaslan'ın takipçilerinin "hayranlar", "sevmeyenler" ve "doğrucular" olmak üzere üç ana gruptan oluştuğu rapor edilmiştir. 2018 yılında 242 kişiyle yapılan bir araştırmada, Duygu Özaslan'ın Danla Bilic ve Çağla Şıkel'den sonra en çok takip edilen güzellik vlogerı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %12.4'ü Duygu Özaslan'ı takip ettiğini belirtmiştir. 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla Özaslan'ın 1.45 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

YouTube kanallarındaki ürün yerleştirme çalışmalarıyla alakalı yapılan bir araştırmada, Özaslan'ın YouTube kanalında 1 Haziran 2017 ve 20 Şubat 2018 tarihleri arasında yüklediği videolar analiz edilmiş ve bu videolarda izleyicilerin reklamdan ziyade Duygu Özaslan ve videonun çekim kalitesiyle ilgilendiği tespit edilmiştir.

Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı Türkçesini unutarak "sunny side up" şeklinde tanımlaması tepki çekmiştir.

Özaslan, Temmuz 2020'de kendi Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan daha farklı fotoğrafların basına servis edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından hakaretler eşliğinde linç edildi. Özaslan, bunun üzerine bulimia nervoza hastalığına yakalandığını ve tedavi aşamasında olduğunu açıklamıştır.