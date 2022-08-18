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Duy Beni 7. bölüm full izle! Star TV Duy Beni son bölüm tek parça ve kesintisiz izle

Duy Beni 7. bölüm ekranlara geldi! Duy Beni son bölüm izle

Duy Beni 7. bölüm ile Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Televizyon ekranlarının yeni gençlik dizisi Duy Beni son bölümü ile 18 Ağustos Perşembe akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin seyircileri Duy Beni 7. bölüm izleme ekranını araştırıyor. Duy Beni son bölüm izle ekranı Star TV internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte Duy Beni 7. son bölüm özeti...

18.08.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni 7. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı “Duy Beni”nin yapımcılığını ise Süreç Film üstleniyor. İşte Duy Beni 7. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • DUY BENİ 7. BÖLÜM İZLE

    Duy Beni 7. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Duy Beni son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • DUY BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

    Kanat’ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat’ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. Ekim, her ne kadar kapılıp gitse de göz ardı edemeyeceği bir gerçek vardır: Leyla! Bu durumun farkında olan Kanat, durumu tamamen değiştirecek bir hamle yapmaya karar verir.

    Kanat’ın ölümden dönmesiyle derinden sarsılan biri daha vardır. Suna, ailesini korumak için radikal ve tehlikeli bir karar alır.

    Polis kaza olayıyla ilgili çok önemli bir gelişme kaydeder. Melisa ve Ozan, Halil’in kaza günü çektiği videoyu öğrenirler. Videoyu Halil’in elinden alabilmek için bir plan yaparlar. Melisa ve Ozan, Halil’le uğraşırken çok daha büyük bir oyun kuran biri vardır. Fikret, kurduğu oyunla kaza meselesini tamamen kapatacak ve kendi hayatını garantiye alacaktır. Fakat her oyunda bir kazanan bir kaybeden olduğu gibi, bu oyuna da bir kurban gerekmektedir.

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