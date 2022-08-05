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Duy Beni 5. bölüm tek parça izle! Duy Beni son bölüm izle kesintisiz!

Duy Beni 5. bölümüyle Star Tv'de dün akşam izleyici karşısına çıktı. Ekranların romantik komedi dizisi Duy Beni son bölüm izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, dün akşam yayınlanan son bölümde neler oldu. İşte haberimizin detayları...

05.08.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yaz döneminin beğenilerek izlenen dizisi Duy Beni, dün akşam Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Senaryosunu Makbule Kasif'in kaleme aldığı ve Süreç Film imzalı dizinin son bölümü oldukça heyecanlı geçti. Peki, Duy Beni 5. bölümde neler yaşandı. İşte haberimizin ayrıntıları...

    DUY BENİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

    Ekim'in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat'la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim kendi oyununda yenilirken Leyla'nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer. Ekim'le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlanan peşine düşerken, Leyla hem Ekim'e hem Kanat'a öfkelidir.

  • DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    İstanbul'un orta mahallerinden birinde sıradan  bir hayat yaşayan lise öğrencisi Ekim'in  hayatı, gözünün önünde gerçekleşen trajik bir kazasıyla alt üst olur. Ekim'in kazaya dair  hatırladığı tek şey şöförün yüazündeki maske ve yerde kanlar içinde yatan arkadaşı Leyla'dır.

     

  • DUY BENİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

    Duy Beni dizisinin oyuncuları arasında; Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Durul Bazan, Murat Daltaban, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız  yer alıyor.

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