Meteoroloji'den flaş Marmara uyarısı!

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı, kuzeybatısında zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 2-4 ALTINDA

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor.

YER YER FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.