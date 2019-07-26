Gömdüler İstanbul'a gittiler

26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’un Toklu Mahallesi 26 Haziran 2019 tarihinde sahil kesimde yürüyüş yapanlar köpeklerin bir poşete havladığını gördü. Bunun üzerine olay yerine giden vatandaşlar, çöp poşeti içerisinde bir erkek cenin gördü.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliği alarak, nöbetçi savcıyı aradı. Poşet içerisinde çöpe atılmış cenin otopsi için Adli Tıp Kurumu Trabzon Gurup Başkanlığı’na kaldırdı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ceninin bulunduğu sahile çıkan bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye aldı.
GÖBEK BAĞI AMELİYAT İPİYLE KESİLMİŞ
Adli Tıp Kurumu Trabzon Gurup Başkanlığı’nda yapılan otopside 4 aylık olduğu belirlenen erkek ceninin göbek bağının uzman kişi tarafından ameliyat ipiyle kesildiği belirlendi. Cinayet masası ekipleri hem güvenlik kamera görüntülerini inceleme aldı hem de göbek bağı kesim işlemi sırasında kullanılan ameliyat ipinin izine sürmeye başladı.
POLİS CENİNİ GÖMEN AİLEYE BULDU
Cinayet masası ekiplerinin güvenlik kamera görüntüleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda olay günü saat 05.30 sıralarında özel bir aracın sahile geldiğini, araçtan inenlerin ellerindeki poşetle parka girdiğini ve parktan poşetsiz çıktığını belirledi. Aracın plakası üzerinden yola çıkan ekipler, ailenin Arap olduğunu belirledi. Bu arada hastanelerde inceleme yapan polis, 17 Haziran tarihinde Suudi Arabistan uyruklu ve hamile bir kadının aşırı kanaması olduğunu ve hastanede tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirledi.
İKİNCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI
Suudi Arabistan uyruklu Kıshmırı A.S. adlı kadının yeniden kanaması olunca bu sefer Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleni ardından düşük riski bulunan Kıshmırı A.S. ambulansla Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Numune Hastanesi’nde düşük yapan kadın, eşiyle birlikte cenini alarak hastaneden ayrıldığını tespit etti.
GÖMDÜLER İSTANBUL’A GİTTTİLER
Parka yakın bir apartta kaldığı belirlenen Arap ailenin 24 Haziran sabahı cenini parka gömdükten sonra saat 08.00’da Trabzon’dan uçakla ayrıldığı belirlendi. Cenini gömdükten sonra İstanbul’a gittiği belirlenen aile hakkındaki soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.
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