Hem çalışanları hem emeklileri ilgilendiriyor!

Hem çalışanların hem de emekli kişileri yakından ilgilendiren banka promosyonları konusu her gün gündemde yer almaya devam ediyor. Arama motorlarında sıklıkla karşılaşılan konu hakkındaki, "Promosyon ödemeleri artırılabilir mi?", "Promosyon ödemelerini artırmanın yöntemi ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
ÇALIŞANA VE EMEKLİYE MÜJDE
Her kamu ve kuruluşun promosyon işlemleri farklılık gösteriyor ve kurumlar sendika ve çalışanın yer aldığı komisyonları, süresi bitmemiş sözleşmeleri iptal etmek için bankalarla iletişim haline geçiyor. Tazminat maddesi bu noktada devreye giriyor. Mevzuata göre ilk yıl sözleşme feshedilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade ediliyor. Bu yöntem için o kurumda çalışan tüm memurların aynı kararda olması gerekiyor.
Konu ile alakalı emekliler için promosyon miktarları 8000 TL'ye kadar çıkıyor. Bunun yanında kendi yakınını getiren emekliye 10 bin TL promosyon ödemesi gerçekleşiyor. Taahhütlerini veren emekli vatandaşlar da bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Tek yapılması gereken taahhüdün bitmesini yakın süreye ait olan promosyon tutarını iade etmek. Fakat bu konuda dikkatli olmak gerekiyor çünkü bazı bankalar kredi kullanan emeklilere bloke koyabiliyor. Korkmayın, Yargıtay kararları sayesinde eğer bankanız size izin vermiyorsa Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
EMEKLİLİK İÇİN İADE TUTARI HESAPLAMA
Alınan promosyon 36 aya bölünür,
Çıkan tutar, taahhüdün kalan süresi ile çarpılır,
Örneğin taahhüt bitimine, 900 TL iade ücreti çıktı, bunun hesaplaması için 900/36 yapıp çıkan sonucu 6 ile çarpmanız yeterli.
MEMURLAR İÇİN İADE TUTARI HESAPLAMA
Sözleşmenizi ilk yıl fesh ederseniz, promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade ediliyor.
Örneğin; personel başına 6 bin lira alındıysa ilk yıl sözleşme feshedilirse 6 bin lira, ertesi yıl feshedilirse 3 bin lira iade edilecek.
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN PROMOSYON ÖDEMESİ ARTIRMA
Kamu kurumları komisyonlar aracılığı ile alınan promosyonu değerlendirecek.
Alınan promosyon düşük ise sözleşmeler feshedilir.
Her bir memur bu şartı kabul etmek ile yükümlüdür.
Cayma hakkı kullanılırken tazminat maddesi mutlaka yürürlüğe geçer.
Alınan promosyonun kalan kısmı bankaya ödenmek zorundadır.
Yeni sözleşme imzalanarak yüksek promosyon alınma işlemi gerçekleştirilir.
Emekliler için;
Eğer bankanız değişikliğe izin vermiyorsa Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapabilirsiniz.
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