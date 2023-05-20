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Düşme hattındaki Altınordu, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında bulunan Altınordu, deplasmanda Süper Lig'e çıkmak üzere olan Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

Giriş: 20.05.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Düşme hattındaki Altınordu, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak
AA

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya en yakın rakibi Erzurumspor FK'nin 2 puan gerisinde düşme hattında giren Altınordu, yarın doğrudan Süper Lig'e yükselme hedefindeki Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Altnordu müsabakasında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde 34 puanla 16. durumda bulunan Altınordu, yarınki maçta puan kaybetmesi halinde küme düşecek. İzmir ekibinin galibiyeti halinde ise rakiplerinin alacağı sonuçlar önemli olacak. Altınordu'nun galibiyeti ve Erzurumspor FK'nin yenilmesi halinde İzmir temsilcisi kesin ligde kalacak.

Altınordu'nun sahadan 3 puanla ayrılması ve Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK'nin alacağı sonuçlara göre düşecek takımı averaj da belirleyebilir.

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