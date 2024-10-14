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        Haberler Gündem Güncel Düşen telefonunu almak isterken otobüs çarptı | Son dakika haberleri

        Düşen telefonunu almak isterken otobüs çarptı

        Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almak isteyen kişiye otobüs çarptı. 54 yaşındaki adam çarpmanın etkisiyle sürüklenirken kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:50
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        Düşen telefonunu almak isterken otobüs çarptı
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        Söke Aydın kara yolu Atatürk Mahallesi geçişinde Y.D (54), koşarak yolun karşısına geçti.

        Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden Y.D, geri dönerek telefonu ayağıyla yol kenarına ittirmek istedi.

        Bu sırada Y.Ö'nün (40) kullandığı belediye otobüsünün çarptığı Y.D. sürüklendi.

        Yaralanan Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Bu arada kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

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        #Kaza
        #Aydın
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