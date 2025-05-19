Dusan Tadic için Ajax'tan resmi açıklama!

Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.

"FARIOLI KENDİNİ MESLEĞİNE ADAMIŞ BİRİSİ"

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Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.

"DOĞRU BİR TRANSFER OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM" Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.