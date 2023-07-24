Dusan Tadic: Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz

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Fenerbahçe’nin yeni sezon planlaması kapsamında kadrosuna kattığı Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic, kulüp televizyonunda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Sözlerine Türkçe “Teşekkürler” diyerek başlayan yıldız oyuncu, “Çok güzel duygular hissediyordum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum. İmza atmadan önce de Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki’ye ve Sportif Direktörümüz Mario Branco’ya karşı çok iyi duygular hissetmiştim. Buraya geldikten sonra oyuncularla ve teknik heyetle tanıştım. Tesisleri gördüm. Daha da mutlu oldum. Taraftarlarımızın önüne çıkmak ve onlarla bir şeyler kazanabilmek için sabırsızlanıyorum. Zaten buraya gelirken de bana takım içerisinde daha fazla lider ve zor anlarda daha fazla sorumluluk alacak oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdi ki ben bunun en önemli şey olduğunu düşünüyorum. İyi gitmeyen zamanlarda, iyi olmayan anlarda birbirimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Zaman zaman güçlü ve sert, zaman zaman iyi olmamız gerekiyor. Hem teknik heyetimiz hem takım içindeki tecrübeli oyuncular şampiyonluk yolunda Fenerbahçe’ye liderlik yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

REKLAM Sarı-lacivertlilerin tarihinde önemli oyuncular olduğuna vurgu yapan Tadic, “Tabii ki gelmeden önce Fenerbahçe’yi tanıyordum. Geçmişte çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyorum. Alex, Roberto Carlos gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Çok fazla iyi oyuncu bu kulübün tarihinde yer aldı” ifadelerini kullandı.

"DZEKO'YU GOL KRALI YAPMAYI UMUYORUM" Kendisi gibi bu sezon takıma dahil olan Bosnalı forvet Edin Dzeko ile ilgili de konuşan Tadic, “Edin Dzeko’nun burada olması benim için iyi bir göstergeydi ki, bu yıl bu kulübün özel bir şeyler inşa etmesinin göstergesiydi. Zaten onu tanıyordum, sonrasında bana mesaj da attı. İyi bir insan ve harika bir oyuncu olduğunu biliyordum. Tanışınca da bizzat görme imkanınız oluyor. Onun bir arkadaşı ve aynı zamanda takım arkadaşım olduğum için çok mutluyum. Bizim için en önemli olan Fenerbahçe’yi başarılı yapabilmemiz, Fenerbahçe’de başarılı olabilmemiz. Umarım bu sezon onu da gol kralı yapabilirim” şeklinde konuştu.

"İSMAİL KARTAL'I HERKES ÇOK SEVİYOR" Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerini paylaşan Sırp oyuncu şunları söyledi: “Onu gerçekten çok seviyorum. Zaten yüz yüze tanıştığınız zaman onun ne kadar iyi bir insan olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda kendisi bir Fenerbahçe efsanesi. Burada herkes onu çok seviyor. O kulübü çok iyi biliyor. Kulübün şampiyonluk için neye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyor çünkü daha önce bunu tecrübe etmiş. Her zaman bizi daha iyiye, daha yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Futbol için yaşıyor. Tecrübeli futbolcularla da devamlı diyalog içinde. Bizler de onun gibi hepimiz futbol için deliriyoruz. Her detayı daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Bu da benim hoşuma gidiyor. Daha önce çalıştığım hocalarla da bu tarz bir ilişkiye sahiptim. Bunun böyle olmasını seviyorum. Umarım birlikte Fenerbahçe için en önemli olan şeyi ligi kazanırız.” REKLAM

"ŞARKIDA DA BELİRTTİĞİ GİBİ HEP FAZLASINI İSTİYORUM" Ajax’ta forma giyerken çalınan (Tadic On Fire) şarkıyla ilgili bilgiler veren başarılı futbolcu, “Tabii ki bu şarkıyı duymak isterim. Ajax’ta bu moda haline gelmişti, meşhur olmuştu. Hem maç öncesi çalıyordu, hem de maçta taraftarlar söylüyorlardı. Fenerbahçe taraftarının da harika olduğunu duydum. Umarım bu şarkıyı stadyum da duyarım. Asist yapmayı, gol atmayı seviyorum. 21. yüzyılda en fazla asist yapan yedinci ya da sekizinci oyuncu olmam gerekiyor. Bu şekilde devam etmem gerekiyor. Her zaman daha fazlasını istememiz gerekiyor. Şarkıda da belirttiği gibi de daha da daha da fazlasını istiyorum” diye konuştu. "ŞAMPİYONLUK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY BİRLİKTELİK" Şampiyonlukla ilgili konuşan Tadic, taraftarlara seslenerek, “Duygu çok önemli. Özellikle taraftarlarla aramızda bağ kurmamız çok önemli. Bizim onlara, onların bize ihtiyacı var. Bu vesileyle taraftarlarımıza mesaj vermek istiyorum. Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz” dedi.

"BASKETBOL MAÇLARINI İZLEYECEĞİM" Basketbol takımını izlemek istediğine değinen Tadic, “Sırbistan bir basketbol ülkesi. Çok fazla iyi, hatta en iyi oyuncuların ve hocaların çıktığı bir ülke. Obradovic bunlardan bir tanesi. Bogdan Bogdanovic. Onun dışında Sırbistan’dan Bjelica, Kalinic gibi Fenerbahçe’de oynamış çok fazla iyi isim var. Fenerbahçe’nin çok iyi basketbol takımı var. O yüzden hep en iyi oyuncuları alıyorlar. Ben de onların Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmalarından dolayı mutluyum. Kesinlikle basketbol maçlarını izleyeceğim. Umarım onlar da futbol maçlarını izlemeye gelirler. Bizim için en iyi senaryo iki takımın da şampiyon olması olur. Muhakkak voleybolu da izleyeceğim” şeklinde konuştu. "BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK" Dusan Tadic, bu sezon yarışacakları kulvarlar ve takımın hedefiyle ilgili de şöyle dedi: “Yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz Fenerbahçe’yiz. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Bu bazen mümkün olur bazen olmaz ama bizim için en önemlisi Türkiye Ligi'ni kazanmak çünkü Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum. Bunu başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, kulübümüz; herkesin hem buna ihtiyacı var hem de hak ediyor. Bizim bunu onlara vermemiz gerekiyor. Her gün çok çalışmalıyız, her şeyi yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım sezon sonu geldiğinde bunu hem hak etmiş hem de kazanmış oluruz.” "UMARIM BİRLİKTE PEK ÇOK MUTLULUK YAŞAR VE KUPALAR KAZANIRIZ" Taraftarların mutlu ve keyif alması gerektiğini belirten Tadic, “Taraftarların sevdikleri takımı desteklemeleri gerekiyor ki, ben bu sevgiyi görüyorum. Tutkularını görmek çok hoşuma gidiyor. Sezon boyunca birlik olmamız gerekiyor. Hem iyi maçlarda hem de zor anlarda bize destek olmaları gerekiyor. Günün sonunda bunun fark oluşturduğunu düşünüyorum. Umarım birlikte pek çok mutluluk yaşar ve kupalar kazanırız. Türkçe bazı kelimeler biliyorum. Zaten Sırpça’ya da baktığınız zaman çok fazla ortak kelime var. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hangi ülkede oynuyorsanız o ülkeye o saygıyı göstermeniz gerekiyor. Gerek kültürüne, gerek diline, oradaki hayata saygı göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.